{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ройзман сменил Явлинского на Титова. Команда Медведева уходит в отпуск. Владельцев «Зимней вишни» ждет еще одна уголовка
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,29
Динамика за 2 недели
Евро 70,60
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 апреля 2018
02 апреля 2018
Главные новости Москвы
01:16  03 апреля 2018 0

«Газпром» готов выплатить многомиллиардный штраф украинскому «Нафтогазу». Деньги уже найдены

Бренды ПМЭФ, газпром
Российская компания готова оплатить все требования украинской стороныФото: Александр Мамаев © URA.RU

Российская компания «Газпром» создала резерв на всю сумму штрафа по транзитному контракту с украинским «Нафтогазом». Об этом сообщается в опубликованном отчете корпорации, подготовленном в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Согласно документу, в балансе «Газпрома» по статье «штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров» признан расход в 272,943 миллиарда рублей (4,74 миллиарда долларов), что практически соответствует решению Стокгольмского арбитража.

Напомним, судебное разбирательство между двумя компаниями началось четыре года назад. «Газпром» хотел добиться выплаты украинской стороной штрафов в размере 37 миллиардов долларов из-за недобора топлива, а также нарушенных обязательств. В свою очередь, «Нафтогаз» решил подать встречный иск, в котором потребовал изменения цен на топливо и возмещения переплат за предыдущие сделки.

В феврале текущего года Стокгольмский арбитраж присудил «Газпрому» выплатить «Нафтогазу» около 4,6 миллиардов долларов за недопоставку транзитного газа. Председатель правления российской корпорации Алексей Миллер заявил, что Россия не намерена за свой счет решать экономические проблемы Украины, и принял решение расторгнуть действующие договоры, пишет RT.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров