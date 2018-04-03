01:16 03 апреля 2018 0

Российская компания готова оплатить все требования украинской стороны Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Российская компания «Газпром» создала резерв на всю сумму штрафа по транзитному контракту с украинским «Нафтогазом». Об этом сообщается в опубликованном отчете корпорации, подготовленном в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Согласно документу, в балансе «Газпрома» по статье «штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров» признан расход в 272,943 миллиарда рублей (4,74 миллиарда долларов), что практически соответствует решению Стокгольмского арбитража.

Напомним, судебное разбирательство между двумя компаниями началось четыре года назад. «Газпром» хотел добиться выплаты украинской стороной штрафов в размере 37 миллиардов долларов из-за недобора топлива, а также нарушенных обязательств. В свою очередь, «Нафтогаз» решил подать встречный иск, в котором потребовал изменения цен на топливо и возмещения переплат за предыдущие сделки.

В феврале текущего года Стокгольмский арбитраж присудил «Газпрому» выплатить «Нафтогазу» около 4,6 миллиардов долларов за недопоставку транзитного газа. Председатель правления российской корпорации Алексей Миллер заявил, что Россия не намерена за свой счет решать экономические проблемы Украины, и принял решение расторгнуть действующие договоры, пишет RT.