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05 апреля 2018
04 апреля 2018
02:26  05 апреля 2018 0

В Перми умерла девочка, на которую упала глыба льда

Клипарт. Погода. Циклон. Стихия. Челябинск., сосульки, зима, балкон
В управляющей компании уверены: лед оторвался не от крыши, а от балконаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Грудной ребенок, на коляску которого упала глыба льда с крыши дома, скончался в реанимации краевой детской больницы в Перми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

«Годовалая девочка, на которую 2 апреля упал с крыши снег и лед, скончалась в больнице», — приводит информагентство сообщение представителей ведомства.

Напомним, 2 апреля на улице маршала Рыбалко в Кировском районе Перми глыба льда оторвалась от крыши дома и упала на детскую коляску. Девятимесячная девочка была госпитализирована с тяжелой травмой головы. Как ранее сообщало «URA.RU», по факту ЧП было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ — «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Между тем, в управляющей компании «Гарант», ответственной за участок, где произошло ЧП, свою вину не признают. По словам исполнительного директора Валентины Чудиновой, лед и снег с крыш домов убирались вовремя, а глыба якобы оторвалась от одного из балконов, поэтому ответственных следует искать среди собственников жилья. Впрочем, в СКР эту информацию опровергают: как передает портал 59.ру со ссылкой на источники в ведомстве, специалисты УК выезжали на очистку крыш уже после трагедии.

Евгений Александров
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