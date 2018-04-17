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17 апреля 2018
16 апреля 2018
Главные новости Москвы
02:14  17 апреля 2018 0

В США «лживые» СМИ стали лауреатами Пулитцеровской премии

Президент Трамп ранее относил NYT к числу лживых СМИФото: Wikimedia Commons, Haxorjoe

В понедельник, 16 апреля, в Колумбийском университете, США, были названы очередные лауреаты одной из самых престижных журналистских наград — Пулитцеровской премии. В этот раз награды были удостоены издания The New York Times и The Washington Post за серию публикаций о российском вмешательстве в американские выборы главы государства.

«Приз за лучшее освещение общенациональной темы присуждается газетам „Нью-Йорк таймс“ и „Вашингтон пост“ за постоянное освещение вопросов, касающихся расследования обстоятельств вмешательства России в президентские выборы в США», — приводит «РенТВ» слова руководителя оргкомитета Пулитцеровской премии Даны Канеди.

Ранее президент США Дональд Трамп отнес данные издания к числу «лживых» СМИ, поставляющих фейки в информационное пространство, передает RT.

В номинации «За служение обществу» премию также получила The New York Times, но уже совместно с The New Yorker. Издания были удостоены высокой награды за освещение скандала, связанного с сексуальными домогательствами в американской киноиндустрии, прежде всего — связанных с именем продюсера Харви Вайнштейна.

Призы в номинациях «Художественная фотография» и «Международный репортаж» достались Reuters, а вноминации «Художественная литература» победил роман Эндрю Шон Грирп «Дешевле» (Less). Хип-хоп исполнитель Кендрик Ламар за альбом Damn стал обладателем музыкальной номинации премии, пишет «Коммерсант».

Евгений Александров
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