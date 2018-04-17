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17 апреля 2018
22:50  17 апреля 2018 0

У Порошенко нашли секретную фабрику в России

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Президент Украины не подтвердил, что отдал бизнес в доверительную собственностьФото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко продолжает владеть фабрикой Roshen в Липецке, несмотря на то, что обещал отдать предприятие в доверительную собственность. Об этом заявил соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности Дрю Салливан.

«Порошенко уверял, что отдаст бизнес в доверительную собственность. Но мы не получили ни одного подтверждения этому, а сам президент отказывается опубликовать ключевые документы, которые бы доказали, что он говорит правду», — пояснил Салливан. По его мнению, бумаги могут показать обратное. Об этом сообщает «Украинская правда».

В пользу того, что президент Украины продолжает владеть липецкой фабрикой, свидетельствуют косвенные доказательства. Предприятие находится в слепом трасте, эта форма правления позволяет доверенным лицам иметь полную свободу, а бенефициарный владелец не имеет права вмешиваться. При этом в 2017 году, по словам Салливана, решение о закрытии фабрики принял менеджмент корпорации Roshen, а не сам траст.

Ранее сообщалось, что в 2017 году фабрика Roshen в Липецке прекратила выпуск продукции. В июне предприятие законсервировали. Отметим, президент Украины Петр Порошенко является основателем корпорации Roshen.

Иван Шестак
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