Мошенники перестали звонить россиянам первыми

Мошенники создают «срочную» ситуацию и просят перезвонить, заявили в МВД РФ
Мошенники создают «срочную» ситуацию и просят перезвонить, заявили в МВД РФ

Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«В мессенджер, на электронную почту или в почтовый ящик поступает „срочное и важное“ сообщение. В нем будет говориться о взломе аккаунта на „Госуслугах“, проблемах с оплатой ЖКХ или штрафов, необходимости срочно переоформить банковские документы или карту или связаться со „специалистом“... по указанному номеру телефона», — заявили в ведомстве. В связи со «срочностью» ситуации люди испытывают тревогу и теряют бдительность.

Указано, что подобная схема опасна, так как обходит системы по отслеживанию мошенников. Помимо этого, позвонивший по номеру больше доверяет мошенникам, в отличие от обратной ситуации.

