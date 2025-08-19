Клуб НХЛ «Детройт» выведет из обращения номер Сергея Федорова

Номер российского хоккеиста Сергея Федорова выведут из обращения в клубе «Детройт Ред Уингз». Об этом заявил президент клуба Крис Илич.
«Президент „Детройт Ред Уингз“ Крис Илич сегодня, 19 августа, объявил, что клуб официально выведет из обращения номер 91 Сергея Фёдорова», — указано в материале «Чемпионат». Также отмечается, что это произойдет на официальной церемонии перед матчем 12 января 2026 года на стадионе «Литтл Сизарс Арена».
Сообщается, что хоккеист провел 13 сезонов в составе клуба. Он трижды становился обладателем Кубка Стэнли и дважды обладателем «Фрэнк Дж. Селке Трофи». Помимо этого, в 2017 году Федоров был внесен в список 100 величайших игроков НХЛ, а в 2015 году был внесен в Зал хоккейной славы.
