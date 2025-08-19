Трамп засобирался в рай

Трамп: стремление к решению украинского конфликта поможет мне попасть в рай
Американский президент Дональд Трамп выразил желание обрести рай после смерти. Он надеется, что его стремление к урегулированию украинского конфликта будет способствовать этому.

«Я хочу, чтобы это [конфликт на Украине] прекратилось. Американские солдаты там не гибнут, в основном русские и украинцы, — сказал он в интервью телеканалу Fox News. — Если я смогу сделать так, чтобы каждую неделю не убивали по 7 тыс. человек, думаю, будет отлично».

Дональд Трамп выразил надежду на то, что ему удастся попасть в рай, признав при этом, что он «не слишком преуспевает» в обеспечении себе такого будущего. Президент также добавил, что, если ему все же суждено оказаться на небесах, одной из причин этого станет его возможный вклад в урегулирование конфликта на Украине.

Трамп заявил, что ему удалось предотвратить эскалацию вооруженного конфликта между Индией и Пакистаном. По его словам, вмешательство США позволило спасти множество жизней в ситуации, когда стороны уже были близки к военным действиям, сбивали самолеты и ситуация могла перерасти в ядерное противостояние. Бывший президент отметил, что вел переговоры с руководством обеих стран, поставив условие, что Соединенные Штаты не будут заключать с ними торговых соглашений до полного прекращения боевых действий и достижения мира. «Я провел телефонные разговоры с обеими сторонами и смог добиться урегулирования конфликта», — подчеркнул Трамп.

