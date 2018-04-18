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18 апреля 2018
13:42  18 апреля 2018 2

Свидетели избиения DJ Smash в пермском клубе боятся за свою жизнь

Телепнев в суде во время избрания меры пресечения. Пермь, телепнев александр
Суд отказался изменить меру пресечения для Александра ТелепневаФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Избиение Dj Smash в пермском клубе
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Пермский краевой суд отказался помещать под стражу экс-депутата Александра Телепнева, обвиняемого в избиении музыканта Андрея Ширмана, более известного как DJ Smash. Адвокат Ширмана пытался доказать, что Телепнев опасен и не должен быть на свободе до окончания следствия.

«Свидетели по уголовному делу опасаются за свою жизнь и здоровье. В ходе заседания прокурор поддержал доводы стороны защиты. При этом суд оставил жалобу адвокатов музыканта без удовлетворения», — рассказал адвокат DJ Smash Евгений Васев, чьи слова приводит портал 59.ru. Мера пресечения для Телепнева — залог в 200 тысяч рублей — осталась прежней.

Адвокат также отметил, что снова настаивать на изменении меры пресечения Александру Телепневу защита музыканта не будет. «Не хотим тратить на это время и силы. Добиваться заключения под стражу второго обвиняемого, Сергей Ванкевича, мы также не будем. В этом нет смысла — развязка уже близка», — сказал Васев. Он выразил уверенность, что все виновные в избиении Ширмана в пермском ночном клубе понесут наказание.

Напомним, известного диджея избили в пермском клубе «Дом культуры» в начале февраля. По словам DJ Smash, бизнесмен Сергей Ванкевич и экс-депутат Александр Телепнев попросили его о совместном селфи. Позже пьяный Ванкевич попросил сфотографироваться снова, так как он не полностью попал в кадр. Ванкевич не удержался на ногах и упал, а Телепнев решил, что его другу «помог» упасть Андрей Ширман. В итоге диджея избили — сломали челюсть в двух местах. «Проблема психологическая, проблема со сном, головные боли, не открывается рот», — рассказал позже DJ Smash.

Дарья Корчак
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