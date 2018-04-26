Елена Летучая рассказала о безуспешных попытках стать матерью

Телеведущая Елена Летучая развеяла слухи о возможной беременности. Экс-звезда «Ревизорро» призналась, что попытки завести ребенка пока не принесли результата.
Слухи и домыслы относительно ожидания первенца появились сразу после того, как Елена Летучая в августе 2016 года вышла замуж за адвоката и бизнесмена Юрия Анашенкова. Журналисты газеты «Собеседник» расспросили главного «ревизора» России, ждет ли пара ребенка. «Нет, я не беременна. Но мы с мужем будем стараться далее», — призналась Летучая, намекнув на ряд попыток стать родителями, отмечает издание.
Экс-ведущая «Ревизорро» призналась, что в данный момент занята не только семейной жизнью, но и работой. «Я реалист, поэтому говорить заранее о своих планах не люблю. Вот реализую проект, тогда его представлю на суд общественности», — добавила Летучая.