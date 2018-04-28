Меркель рассказала об оценке антироссийских санкций Вашингтоном и Берлином

04:22 28 апреля 2018 0

По словам канцлера ФРГ, страны Запада не заинтересованы в плохих отношениях с Россией Фото: bundesregierung.de

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что американские и немецкие власти оценивают эффект, который на Россию оказывают санкции. Об этом она сообщила на брифинге с главой США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

По словам Меркель, руководство ФРГ тесно сотрудничает с представителями администрации Трампа и Минфином США, чтобы обменяться мнениями о дальнейших шагах Берлина и Вашингтона, способных оказать влияние на Москву, пишет RT. «Ни один человек не заинтересован в том, чтобы иметь плохие отношения с Россией, но там, где появляются конфликты и совершаются такие вещи, как, например, на Украине, их следует называть своими именами», — цитирует Life заявление канцлера ФРГ.

Она также подчеркнула, что на встрече с американским лидером обсуждалась политика российской стороны, ее роль в Сирии, а также ситуация на Украине. Кроме этого, Меркель выразила удовлетворенность от того, что Германия вместе с Соединенными Штатами пытаются решить вопрос украинского кризиса.

Ранее министр финансов ФРГ Олаф Штольц во время визита в Вашингтон планировал обратиться к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой избавить компании Германии от участия в новых антироссийских санкциях. Примечательно, что речь шла не только о крупных корпорациях (Volkswagen, Daimler и Siemens), которые имеют внушительные контракты с российскими компаниями, а о немецком бизнесе в целом.