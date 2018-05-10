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10 мая 2018
16:45  10 мая 2018 0

В Госдуме ищут кандидата на пост главы Счетной палаты

Претендент должен обладать «большим опытом и знаниями в сфере финансов и управления»ФОТО: Kremlin.ru

В Государственной Думе стартовали консультации по кандидатуре на должность главы Счетной палаты. Свои рекомендации подготовят представители всех парламентских фракций.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что соискатель на пост главы Счетной палаты должен обладать «большим опытом и знаниями в сфере финансов и управления». По его словам, подбор кандидатов стартовал относительно рано, чтобы предложения по претенденту были готовы сразу после того, как «Татьяна Голикова [действующий председатель Счетной палаты] сложит свои полномочия и вступит в новую должность».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев огласил список кандидатур, которых хочет видеть в роли своих заместителей. Татьяна Голикова в новом правительстве может стать ответственной за социальное направление.

Павел Маркуш
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