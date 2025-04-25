Кремль: Путин и Уиткофф говорили о возможности прямых переговоров РФ и Украины

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Срочная новость
Срочная новость Фото:

Российский президент Владимир Путин и спецпосланник США Стив Уиткофф обсуждали возможность проведения прямых переговоров. Об этом заявил помощник Президента Юрий Ушаков.

«Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров», — подчеркнул Ушаков на встрече с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский президент Владимир Путин и спецпосланник США Стив Уиткофф обсуждали возможность проведения прямых переговоров. Об этом заявил помощник Президента Юрий Ушаков. «Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров», — подчеркнул Ушаков на встрече с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...