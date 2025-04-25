Кремль: Путин и Уиткофф говорили о возможности прямых переговоров РФ и Украины

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Российский президент Владимир Путин и спецпосланник США Стив Уиткофф обсуждали возможность проведения прямых переговоров. Об этом заявил помощник Президента Юрий Ушаков.
«Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров», — подчеркнул Ушаков на встрече с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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