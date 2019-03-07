Шнуров пожаловался на женщин из-за выбора подарков на 8 Марта

Музыкант рекомендует использовать Google и YouTube Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров накануне Международного женского дня записал клип о сложном выборе подарков для женщин. Шуточное видео он выложил на своей странице в Instagram.

Поиски презентов к 8 Марта Шнуров назвал «азартом» и «битвой за респект». При этом музыкант посетовал на то, что прекрасному полу сложно угодить. «Женщине ты угоди, попробуй. Щас, она „Богиня не для вас“. Ей цепочка с пятисотой пробой как тебе просроченный пивас», — спел Шнуров. «Не подаришь ей червей или блесну», — добавил он. Фронтмен «Ленинграда» посоветовал разузнать, «что у баб в почете, а что нет», в Google, на YouTube, у астрологов или у самих женщин. «Завтра снова день Восьмого Марта. Я сегодня точно не усну», — добавил он.

Ранее Шнуров написал о деньгах, которые «мигрируют» из мужских карманов в женские, и выложил из купюр «8 март», пишет «Национальная служба новостей».