Абрамович продает акции «Норильского никеля» после скандального суда с Дерипаской

Бизнесмен Роман Абрамович продает 1,25% акций крупнейшего в мире производителя никеля, палладия и платины «Норильский никель». Долю предприятия Абрамович оценил в 440 млн долларов.
«Структура Crispian Investments Романа Абрамовича продает 1,25% „Норильского никеля“ через ускоренный сбор заявок на Московской бирже», — сообщает РБК. От сделки отстранены крупнейшие владельцы «Норникеля» Владимир Потанин (34% акций) и Олег Дерипаска (27%).
Каждая ценная бумага, выставленная на торги, стоит 205 долларов. Окончательно сделка сформируется к 15 марта.
В прошлом году Абрамович пытался продать Потанину 2% акций «Норильского никеля». После иска Дерипаски, который обвинил Потанина в нарушении баланса между акционерами, Высокий суд Лондона признал сделку недействительной из-за «недобросовестности» цены за каждую акцию, напоминает портал «РАПСИ».