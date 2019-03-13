Абрамович продает акции «Норильского никеля» после скандального суда с Дерипаской

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 12:18
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Абрамович Роман, абрамович роман, abramovich roman
Ранее Абрамович пытался продать 2% предприятия одному из акционеровФото: Flickr.com, htmlor

Бизнесмен Роман Абрамович продает 1,25% акций крупнейшего в мире производителя никеля, палладия и платины «Норильский никель». Долю предприятия Абрамович оценил в 440 млн долларов.

«Структура Crispian Investments Романа Абрамовича продает 1,25% „Норильского никеля“ через ускоренный сбор заявок на Московской бирже», — сообщает РБК. От сделки отстранены крупнейшие владельцы «Норникеля» Владимир Потанин (34% акций) и Олег Дерипаска (27%).

Каждая ценная бумага, выставленная на торги, стоит 205 долларов. Окончательно сделка сформируется к 15 марта.

В прошлом году Абрамович пытался продать Потанину 2% акций «Норильского никеля». После иска Дерипаски, который обвинил Потанина в нарушении баланса между акционерами, Высокий суд Лондона признал сделку недействительной из-за «недобросовестности» цены за каждую акцию, напоминает портал «РАПСИ».

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