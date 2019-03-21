Милонов объяснил бегство с шоу мисс Екатеринбург, где напротив него посадили гея

Милонов поставил под сомнение профессионализм Дементьевой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы РФ и член комитета по международным делам Виталий Милонов объяснил свой спешный уход с дебютного выпуска программы «Самосуд», автором которой является победительница конкурса «Мисс Екатеринбург» Дарья Дементьева. В разговоре с «URA.RU» политик пояснил, что СМИ выдают элементарную человеческую брезгливость за испуг.

Они [создатели шоу — прим. ред.] пытаются поднять нулевой рейтинг за счет скандальных заявлений. Это ниже плинтуса», — пояснил Милонов. По его словам, Дементьева поступила непрофессионально. «Если перед тобой положат кусок дерьма, не будешь же сидеть и смотреть на него. Но некоторые сказали, что я испугался и сбежал», — объяснил парламентарий.

Идея шоу неплохая, но Дементьева решила создать для программы дешевый пиар, заметил Милонов. Политик пояснил, что можно сделать передачу на провокациях, но нельзя для популярности использовать вранье. После этого ты перестанешь существовать, как журналист. А как журналист Дементьева для меня не существует, у нее непрофессиональный подход [к общению с гостями — прим. ред.]», — пояснил парламентарий.

Собеседник «URA.RU» уточнил, что он один из немногих депутатов «Единой России», кто не боится общения людьми, имеющими противоположные точки зрения. В пример депутат привел свои выступления на канале у оппозиционера Алексея Навального.

Ранее Милонов не смог ответить на критику его высказываний про гомосексуалов в первом выпуске программы «Самосуд». Парламентарий спешно покинул шоу со словами «Спаси Христос!» после того, как напротив него в студии посадили мужчину нетрадиционной сексуальной ориентации.