Чайка в письме Путину раскритиковал проект РЖД за 700 миллиардов

Стоимость МТУ выросла в три раза — до 691 млрд рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Генеральный прокурор России Юрий Чайка раскритиковал строительство Московского транспортного узла (МТУ). Такое письмо он направил президенту РФ Владимиру Путину. В послании глава надзорного ведомства заметил, что стоимость проекта, который курирует РЖД, выросла уже более чем в два раза — до 691 млрд рублей.

Чайка напомнил, что правительство РФ планировало потратить на МТУ 236 млрд рублей. Но согласовывать дополнения к плану стройки вместо правительственной комиссии по транспорту стал комитет совета директоров РЖД. Из-за этого сроки запуска проекта сдвинулись с 2020 на 2025 год, а финансирование выросло более чем в два раза. «Вследствие ненадлежащей организации работ, отсутствия контроля со стороны уполномоченных органов власти стоимость и сроки реализации проекта существенно возросли», — цитирует РБК генпрокурора. По словам Чайки, передача полномочий является необоснованной.

Письмо Чайки Путин направил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с целью «рассмотреть и принять меры». В РЖД пояснили, что стоимость МТУ изменилась из-за решения госорганов. В компании пообещали устранить недостатки. В Министерстве транспорта пояснили, что в будущем за реализацию МТУ будет отвечать правкомиссия по транспорту.