Порошенко назвал своего главного оппонента

Украинский лидер считает российского президента своим личным противником Фото: пресс-служба президента Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко рассказал, кто является его союзником, а кто — оппонентом на предстоящих выборах главы государства. Комментируя рейтинги кандидатов в эфире украинского канала ICTV, Порошенко объявил своим главным оппонентом президента России Владимира Путина.

«Мой оппонент — Владимир Путин», — приводит слова Порошенко деловое издание «Взгляд». Главным же союзником, с которым ему предстоит объединиться и взаимодействовать, претендент на второй срок назвал украинский народ.

Украинский президент отметил, что после победы на выборах, которые пройдут в ближайшее воскресенье, 31 марта, страна станет энергонезависимой и прекратит импортировать газ. Чем именно будет заменено топливо, не поясняется. По данным «Укртрансгаза» поставки импортного газа на Украину в 2018 году шли только из стран ЕС. За год страна получила 10,6 млрд кубометров — это почти на четверть меньше показателя 2017 года, уточняет ТАСС.

Ранее Порошенко обвинил Кремль в подготовке провокаций и уличных столкновений для вмешательства в выборы на Украине. При этом, по данным независимых опросов, лидером гонки является артист и шоумен Владимир Зеленский.