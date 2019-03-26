Порошенко призвал украинцев не вставать перед Путиным на колени

Порошенко вспомнил культовый советский фильм «Москва слезам не верит» Фото: пресс-служба президента Украины

Украинцам не следует «вставать на колени и просить прощение у Путина». Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко.

«Украинцам прeдлагают вcтaть на колени, плакать и вымаливать прощение у российского лидера. Но Москва слезам не верит», — цитирует украинского президента «Национальная служба новостей». В эфире телеканала «Прямой» Порошенко заявил, что Кремль готовит для Украины силовые провокации и уличные столкновения для вмешательства в выборы президента.

Кандидат в президенты Украины комик Владимир Зеленский в 2014 году заявлял о готовности встать на колени перед Владимиром Путиным. В разгар президентской гонки Зеленскому пришлось оправдаться, что он был готов на такие меры ради того, чтобы на колени не ставили Украину.