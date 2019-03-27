Режиссер Лунгин назвал «мракобесием» требование запретить показ его фильма

Кинорежиссер и один из создателей Ельцин Центра Павел Лунгин ответил на идею члена Совета Федерации Игоря Морозова запретить его фильм «Братство» из-за искажения истории и показа советских солдат в негативном свете. По мнению артиста, претензии сенатора — обычное поведение «мракобесов».
«Мракобесием для меня является только то, что сразу хочется запретить, сразу хочется разорвать, сразу хочется сделать так, чтобы никто не увидел. Вот это — поведение мракобесов и людей, которые боятся правды, боятся чужого мнения, боятся объективности», — сказал режиссер в интервью радиостанции «Говорит Москва». Также он подчеркнул, что создавал картину с уважением к воевавшим в Афганистане солдатам, однако сенатор и представители Минкульта на предпросмотре этого не увидели.
Ранее сенатор Игорь Морозов предложил запретить фильм Лунгина «Братство» из-за его необъективного изображения истории. Как отмечает агентство Nation News, оператор картины Игорь Гринякин назвал предложение члена Совета Федерации «странным» и посчитал, что это не более чем самопиар.