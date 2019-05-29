Представитель мэрии объяснил, почему референдум по храму в Екатеринбурге вне закона

Отмена строительства храма не входит в список возможных вопросов для референдума Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Отмена одобренных актов для строительства храма Святой Екатерины не входит в список вопросов, которые можно выносить на референдум. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника правового департамента екатеринбургской администрации, юрист Александр Громут.

«Отмена строительства храма на утвержденной площадке потребует соблюдения процедуры отмены принятых в связи с этим правовых актов, что само по себе вопросом местного значения не является и не может быть вынесено на референдум», — говорится в сообщении Громута, опубликованном на сайте мэрии Екатеринбурга.

Также юрист пояснил, что именно этот момент после проведения референдума может стать причиной для признания его нелегитимности и незаконности. Поэтому, по мнению Громута, решать судьбу храма должен общегородской опрос.

В Екатеринбурге с 13 мая шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собора Святой Екатерины у театра драмы. Через несколько дней в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, который предложил властям Екатеринбурга узнать мнение жителей. Согласно опросу ВЦИОМ, 74% жителей города назвали парк неудачным местом для строительства, напоминает «Национальная служба новостей». За появление собора на месте парка проголосовали лишь 10% жителей Екатеринбурга.

Теперь местные власти намерены провести собственный опрос. Активисты, в свою очередь, настаивают на референдуме, однако мэрия и городские депутаты настаивают на своем варианте, поскольку итоги референдума будут признаны только в случае, если в нем примут участие более половины горожан. «Но мы их никогда не соберем. У нас даже на выборах собирается меньше», — комментировал ситуацию спикер гордумы Игорь Володин.