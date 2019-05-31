В 2017 году Тина Канделаки заработала 62,1 миллиона рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки за прошлый год заработала 132,7 миллиона рублей. Информация об этом появилась в декларации ее мужа, директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко.

Согласно опубликованным данным, доход Канделаки почти в пять раз превысил заработок мужа, который составил 28,6 миллиона рублей. В его пользовании находится квартира площадью 69 кв. м. и два автомобиля — Bentley GT Continental и Audi A5 Сabriolet. Помимо заработка Канделаки, из декларации известно, что в его пользовании находится квартира площадью 341,8 кв.м, передает издание News.ru .

Согласно аналогичным данным за 2017 год, Бровко заработал 18,6 миллиона рублей, а Канделаки — 62,1 миллиона рублей. В остальном информация, указанная в декларации, за год не обновилась.

Летом 2015 года Канделаки заняла пост генпродюсера федерального спортивного телеканала «Матч ТВ». До этого она возглавляла медиа-компанию «Апостол» и участвовала в различных телепроектах. В 2014 году Канделаки вышла замуж за Василия Бровко, вместе с которым они в 2011 году основали инвестиционную компанию «АМ-Инвест».

Как ранее писало «URA.RU», весной Канделаки подписала годовой контракт с телеканалом RT. В рамках соглашения она будет заниматься работой сайта RT.