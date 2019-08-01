В России запретили создавать бренд «Йошкин кот». ФОТО

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Сквер сибирских кошек. Тюмень, кот, скульптура, кошка, сквер сибирских кошек
Кот стал негласным символом городаФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Предпринимателю из Йошкар-Олы запретили регистрировать бренд «Йошкин кот». Сначала Роспатент заявил, что это название является ругательством, а во время обжалования патентная палата отказала бизнесмену, потому что перед входом в местный театр стоит скульптура, которая носит такое же название.

«Предоставление исключительного права на обозначение, которое является символом современной Йошкар-Олы, воплощенном в малой скульптурной форме, <…> на имя одного лица может затронуть интересы общества», — передает агентство РАПСИ со ссылкой на решение Роспатента.

Скульптура «Йошкин кот» является популярным памятником в городе. Монумент муниципалитету подарил меценат Сергей Парамонов.

Фото: Максим Козьмин

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