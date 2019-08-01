Кот стал негласным символом города
Предпринимателю из Йошкар-Олы запретили регистрировать бренд «Йошкин кот». Сначала Роспатент заявил, что это название является ругательством, а во время обжалования патентная палата отказала бизнесмену, потому что перед входом в местный театр стоит скульптура, которая носит такое же название.
«Предоставление исключительного права на обозначение, которое является символом современной Йошкар-Олы, воплощенном в малой скульптурной форме, <…> на имя одного лица может затронуть интересы общества», — передает агентство
Скульптура «Йошкин кот» является популярным памятником в городе. Монумент муниципалитету подарил меценат Сергей Парамонов.