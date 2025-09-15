Новый глава Оренбургской области первым получил поздравление от Путина

Солнцев был назначен врио губернатора Оренбургской области после ухода в отставку Паслера
Солнцев был назначен врио губернатора Оренбургской области после ухода в отставку Паслера
Единый день голосования-2025

Президент России Владимир Путин поздравил Евгения Солнцева с результатом на выборах главы Оренбургской области. Поздравление прозвучало в ходе церемонии открытия новых объектов Роспотребнадзора, которая проходила в ряде регионов страны.

Владимир Путин поинтересовался у Евгения Солнцева, как прошли выборы главы Оренбургской области. Губернатор сообщил, что, предварительно, 84% жителей региона отдали свои голоса за его кандидатуру. «Поздравляю вас, удачи», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия-24».

Солнцев, представляющий партию «Единая Россия», одержал победу на выборах главы региона, заручившись поддержкой 83,85% избирателей. Второе место по итогам голосования занял кандидат от КПРФ Денис Батурин, набравший 5,93% голосов. Третьим стал Рамиль Гафаров, выдвигавшийся партией «Коммунисты России», с результатом 3,29%. Также в пятерку лидеров вошли Оксана Набатчикова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), получившая 2,99%, и Карина Салихова («Новые люди»), за которую проголосовали 2,41% избирателей.

Евгений Солнцев был назначен врио губернатора Оренбургской области указом президента Владимира Путина 26 марта 2025 года после ухода в отставку Дениса Паслера. Последний, в свою очередь, одержал верх на выборах в Свердловской области, где по итогам обработки половины бюллетеней получил более 62% голосов — один из наиболее высоких результатов среди губернаторских выборов текущего года. До назначения в Оренбургскую область Солнцев возглавлял правительство ДНР и имел опыт работы в строительной отрасли.

