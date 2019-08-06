05 августа 2019

Прокуроры доберутся до зарубежных счетов российских чиновников

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Клипарт depositphotos.com, сейф, банк, хранение денег, банковская ячейка
Надзорное ведомство получило полномочия на запрос информации за рубежомФото: depositphotos.com

Генеральная прокуратура получила возможность через Центробанк РФ запрашивать сведения о наличии у российских чиновников счетов в иностранных банках. Закон вступил в силу 6 августа.

Получать информацию в зарубежных центробанках Генпрокуратура будет при проведении антикоррупционных проверок чиновников, пишет РИА «Новости». В России по закону запрещено иметь счета и финансовые активы за границей высокопоставленным чиновникам, госслужащим, депутатам и сенаторам.

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