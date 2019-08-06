Прокуроры доберутся до зарубежных счетов российских чиновников

Надзорное ведомство получило полномочия на запрос информации за рубежом Фото: depositphotos.com

Генеральная прокуратура получила возможность через Центробанк РФ запрашивать сведения о наличии у российских чиновников счетов в иностранных банках. Закон вступил в силу 6 августа.

Получать информацию в зарубежных центробанках Генпрокуратура будет при проведении антикоррупционных проверок чиновников, пишет РИА «Новости». В России по закону запрещено иметь счета и финансовые активы за границей высокопоставленным чиновникам, госслужащим, депутатам и сенаторам.