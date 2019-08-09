Названы главные симптомы рака

Первым симптомом может быть длительно не проходящий кашель Фото: depositphotos.com

Развитие онкоболезни может сопровождаться разными симптомами — от кашля до нарушения работы кишечника, сказал журналистам главный научный сотрудник отдела клинической онкологии центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Сергей Абашин.

«Первичную тревогу и у врачей, и у каждого человека должны вызывать всего семь симптомов, которые нужно запомнить», — сказал Абашев в интервью журналу «Профиль». Доктор отметил, что тревожными сигналами являются любые необычные выделения и кровотечения, уплотнения в любом месте тела, длительно не заживающие язвы и нарушения в работе кишечника и мочевого пузыря.

Первыми симптомами рака также могут быть охриплость голоса или длительный кашель, расстройство пищеварения, трудности при глотании и любые заметные изменения в бородавках или родинках. Абашев подчеркнул, что данные симптомы могут говорить и о наличии других болезней, поэтому при обнаружении таких проблем следует пройти обследование: сделать биопсию и гистологию.

Ранее сообщалось, что риск развития рака уменьшается у людей старше 85 лет, передает агентство Nation News. При этом самый опасный возраст для развития этой болезни — от 75 лет.