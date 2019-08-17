Воры в законе решили отказаться от своего главного принципа

За статус криминального авторитета в России можно получить 15 лет тюрьмы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Криминальные авторитеты решили отказаться от своих титулов, чтобы не попасть в тюрьму на 15 лет. Об этом рассказало издание «Росбалт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Если мафиози письменно откажется от своего титула и письменно же сообщит о двух известных ему преступлениях, которые не раскрыты, его могут „вывести“ из-под закона», — сообщили на условиях анонимности правоохранители.

Уголовная ответственность за лидерство в преступной иерархии появилась в апреле. Правоохранителям, чтобы осудить авторитетов, нужно иметь соответствующую карточку в базе МВД, в которой указано, что преследуемый — «вор в законе», а также показания двух свидетелей.

Ранее Олег Мухаметшин, известный в криминальной среде как Муха Люберецкий, первым в России отказался от титула вора в законе. Его задержали, когда он хотел лететь с женой на отдых. После того, как авторитет отказался от своего статуса, с ним провели беседу и отпустили. Эксперты заявили, что за нарушение «принципов» с ним теперь могут расправиться его товарищи.