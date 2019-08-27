Экономист объяснил отказ Минфина от трех слов в новой пенсионной системе

Центробанк и Министерство финансов решили отказаться от названия «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК) в новой накопительной пенсионной системе, чтобы исключить право собственности за пенсионерами. Такое предположение высказал экономист, автор проекта All Economics Антон Шабанов.
«Трудно сказать, чем именно „индивидуальный пенсионный капитал“ так напугал», — сказал финансовый эксперт. «Может быть, потому что он действительно индивидуальный, и там нужно будет подкреплять право собственности», — предположил Шабанов в интервью «Национальной службе новостей». Он уточнил, что индивидуальный капитал это «то же самое, что вам в кассе выдали деньги, вы их инвестировали, и они записаны на ваше имя», и этими средствами никто другой распоряжаться не может.
Ранее сообщалось, что Минфин и ЦБ готовят к запуску новую модель накопления пенсий. О ней пока лишь известно, что в основе будет лежать законопроект об ИПК, но система так называться не будет. Кроме того, участие в ней будет добровольным. Механизм, по задумке финансовых ведомств, позволит увеличить пенсии до 20%, в зависимости от уровня заработной платы, уточняет RT.