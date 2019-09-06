Кадыров заявил о заслугах Кокорина и Мамаева перед страной

По мнению Рамзана Кадырова, в задержании футболистов «проиграли» все Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Скандалы с футболистами Кокориным и Мамаевым

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал помочь футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву вернуться к нормальной жизни после их выхода на свободу по УДО. Об этом Кадыров написал в своем telegram-канале.

«Я остаюсь при своем мнении, что можно было найти выход из ситуации, не лишая парней свободы. Они не дети! Осознали содеянное, поняли, что нельзя нарушать общественный порядок», — написал Кадыров. По мнению главы Чечни, поступок Кокорина и Мамаева осудила общественность, что уже было для них строгим наказанием, поэтому Кадыров считает, что можно было наказать футболистов штрафом, а не «ломать все дело их жизни».

Также Кадыров подчеркнул, что в этом происшествии «проиграли» и отечественный футбол, и любители этого вида спорта, и сами Кокорин и Мамаев, и те, «с кем возникла конфликтная ситуация». Однако, по мнению главы Чечни, случившееся «должно послужить уроком для всех звезд», и теперь футболистам «нужно помочь вернуться к нормальной жизни».

Суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов Кокорина и Мамаева 6 сентября, отмечает сайт «Подмосковье сегодня». Они были осуждены за нападение осенью 2018 года на чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака, гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина и водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука.