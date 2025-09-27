Журналисты раскрыли, как WhatsApp и Telegram превратились в площадки для криминала

Мессенджеры WhatsApp (принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) и Telegram стали основными инструментами для совершения дистанционных преступлений. Как выяснили в ходе расследования журналисты НТВ, преступники создали в мессенджерах «теневую империю», а владельцы платформ игнорируют доказательства противоправной деятельности.
«По словам экспертов, WhatsApp и Telegram давно превратились в площадки, где орудуют мошенники, террористы и экстремисты. Именно через эти сервисы совершается большинство дистанционных преступлений — от обмана пенсионеров до вербовки смертников и организации терактов», — сообщили журналисты НТВ в эфире программы «Цифровой фронт». По их данным, преступники создали целую теневую империю в данных сервисах.
Авторы «Цифрового фронта» уточнили, что иностранные владельцы мессенджеров даже после получения весомых доказательств преступлений не предпринимают действий по блокировке противоправного контента. По их словам, они не только бездействуют, но и фактически покрывают преступников, поскольку не идут на сотрудничество с российскими правоохранительными органами.
Журналисты отметили, что через анонимный чат в Telegram была завербована и Дарья Трепова** (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), причастная к убийству журналиста Владлена Татарского. Как отметил политолог Дмитрий Поляков, мессенджеры стали не просто способом связи, а катализатором угроз. «Это тревожный кейс, иллюстрирующий, как технологии трансформируют современную природу терроризма. Мы наблюдаем переход от вербовки в физическом пространстве к методам дистанционного, социального инжиниринга», — заявил он.
*Meta — компания признана экстремистской и запрещена на территории РФ
Дарья Трепова** — внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
