На замок Пугачевой и Галкина пожаловались в прокуратуру

К самому Максиму Галкину вопросов нет, считает подавший заявление юрист Ярослав Михайлов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Подмосковную резиденцию российской певицы Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина необходимо проверить на соответствие российскому законодательству. С таким заявлением обратился в прокуратуру Московской области юрист и правозащитник из Кирова Ярослав Михайлов.

Как написал Михайлов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», заявление в прокуратуру он написал, так как замок в деревне Грязь был построен с явными нарушениями. «Прокуратура Московской области проведет проверку законности нарушения законности при строительстве Галкиным замка-особнячка, который превышает три надземных этажа и допустимую высоту в 20 метров», — говорится в сообщении юриста.

При этом, как отметил правозащитник, вопросов к Галкину и Пугачевой у него нет. Зато есть вопросы к тем должностным лицам, которые «проигнорировали нарушение законности» при строительстве.

Корреспонденту «URA.RU» Михайлов пояснил, ставил перед собой целью создать прецедент и наказать чиновников. По словам юриста, заявление в прокуратуру он подал 30 июля.

Ярослав Михайлов известен тем, что ранее уже судился со звездами. Он отсудил у певицы Земфиры компенсацию в размере 300 тысяч рублей за мат на концерте, а также несколько раз подавал заявления на телеведущую Ксению Собчак за оскорбления чувств верующих и разжигание розни.