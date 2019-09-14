В аварии под Ярославлем пострадали почти 30 человек

В ДТП под Ярославлем семь погибших и 28 пострадавших
Количество пострадавших в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля под Ярославлем возросло до 28 человек. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД Ярославской области.
По предварительной информации, на автодороге Ярославль — Гаврилов-Ям автобус ПАЗ, в котором находились 35 человек, в том числе водитель, столкнулся с грузовым автомобилем «МАН». По данным ГИБДД, водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу. «В настоящее время в результате ДТП семь человек погибли и 28 пострадали», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ранее стало известно, что МВД после аварии под Ярославлем возбудило дело по факту нарушения правил дорожного движения и неосторожной эксплуатации транспортных средств, пишет RT.