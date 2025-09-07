Российские военные спасли природу от бесчеловечных действий ВСУ на фронте

Бойцы группировки «Север» спасли птиц, застрявших в антидроновых сетях ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские военные спасают птиц, запутавшихся в антидроновых сетях ВСУ
Российские военные спасают птиц, запутавшихся в антидроновых сетях ВСУ Фото:

Российские военные на фронте спасли природу от бесчеловечных действий Вооруженных сил Украины. Бойцы группировки «Север» помогли освободиться птицам, которые застряли в антидроновых сетях. Об этом рассказал боец с позывным «Борода».

«Дороги укрывают сетками — такая сейчас технология борьбы с дронами. И зачастую птицы страдают от этого. И в пути следования если замечается птица, подающая признаки жизни, пробуем спасти», — рассказал боец Ленинградского гвардейского полка группировки «Север» с позывным «Борода» РИА Новости.

Он добавил, что делать это приходилось уже неоднократно, а однажды довелось спасти совсем маленького совенка. Противник, по словам бойца, проявляет изощренную жестокость, иногда оставляя заминированные трупы животных.

Бойцы Вооруженных Сил России всегда проявляют гуманность по отношению к животным. Ранее они спасли обгоревшего кота, оказавшегося в зоне специальной военной операции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные на фронте спасли природу от бесчеловечных действий Вооруженных сил Украины. Бойцы группировки «Север» помогли освободиться птицам, которые застряли в антидроновых сетях. Об этом рассказал боец с позывным «Борода». «Дороги укрывают сетками — такая сейчас технология борьбы с дронами. И зачастую птицы страдают от этого. И в пути следования если замечается птица, подающая признаки жизни, пробуем спасти», — рассказал боец Ленинградского гвардейского полка группировки «Север» с позывным «Борода» РИА Новости. Он добавил, что делать это приходилось уже неоднократно, а однажды довелось спасти совсем маленького совенка. Противник, по словам бойца, проявляет изощренную жестокость, иногда оставляя заминированные трупы животных. Бойцы Вооруженных Сил России всегда проявляют гуманность по отношению к животным. Ранее они спасли обгоревшего кота, оказавшегося в зоне специальной военной операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...