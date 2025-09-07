Российские военные на фронте спасли природу от бесчеловечных действий Вооруженных сил Украины. Бойцы группировки «Север» помогли освободиться птицам, которые застряли в антидроновых сетях. Об этом рассказал боец с позывным «Борода».
«Дороги укрывают сетками — такая сейчас технология борьбы с дронами. И зачастую птицы страдают от этого. И в пути следования если замечается птица, подающая признаки жизни, пробуем спасти», — рассказал боец Ленинградского гвардейского полка группировки «Север» с позывным «Борода» РИА Новости.
Он добавил, что делать это приходилось уже неоднократно, а однажды довелось спасти совсем маленького совенка. Противник, по словам бойца, проявляет изощренную жестокость, иногда оставляя заминированные трупы животных.
Бойцы Вооруженных Сил России всегда проявляют гуманность по отношению к животным. Ранее они спасли обгоревшего кота, оказавшегося в зоне специальной военной операции.
