Пожилые американцы все чаще пополняют ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве добровольцев. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на интервью с военнослужащими, сотрудниками гуманитарных организаций и украинскими командирами.
По оценкам издания, с 2022 года в Украину приехали от тысячи до нескольких тысяч граждан США, желающих вступить в боевые подразделения. Причем большая часть из них — пожилые ветераны, которые хотят возобновить военную карьеру, но на родине не могут этого сделать из-за травм и возраста.
«Поток американских добровольцев в украинскую армию сократился, но не прекратился после первой волны, последовавшей за началом украинского конфликта в 2022 году. Независимые оценки числа американцев, ставших добровольцами с 2022 года, сильно разнятся: от более 1000 до нескольких тысяч. Со временем состав американских добровольцев изменился: возросла доля людей без военного опыта, людей пожилого возраста или ветеранов США, стремящихся возобновить военную карьеру, которая была закрыта для них на родине из-за возраста или травм», — передают журналисты.
Авторы материала, ссылаясь на источники из ВСУ, отмечают, что некоторые сражаются за так называемую свободу, другие же просто хотят заработать. Некоторые из американцев приехали на фронт, скрываясь от закона.
Украинские военные официальную статистику по иностранцам не публикуют, однако в условиях нехватки личного состава иностранные добровольцы востребованы и служат как в регулярных армейских частях, так и в международных легионах. По данным The New York Times, уровень оплаты для иностранных военнослужащих сопоставим с оплатой украинских солдат и составляет около 1000 долларов в месяц, при этом за участие в боевых действиях предусмотрены дополнительные выплаты до 3000 долларов.
Ранее Служба внешней разведки РФ сообщала, что на стороне ВСУ продолжают воевать в основном наемники из Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки, а европейских бойцов почти не осталось. При этом иностранцев, попавших в плен, украинские власти не включают в списки для обмена и передают их представителям ЕС при условии конфиденциальности.
