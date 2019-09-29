28 сентября 2019

В Китае рассказали о главном оружии России против авианосцев США

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 19.08.2015. Китай, флаг, китай
Китайские СМИ полагают, что у России есть оружие, которое может остановить Соединенные ШтатыФото: Pixabay

Российские крылатые противокорабельные ракеты (ПКР) «Гранит» обладают наибольшим потенциалом для борьбы с американскими авианосными группировками. Такое мнение высказали журналисты китайского интернет-издания Sohu.

«Когда министр обороны России Сергей Шойгу говорил о противодействии авианосцам США в недавнем интервью, он подразумевал российские крылатые противокорабельные ракеты (ПКР) «Гранит», — пишет журналист издания. Во время общения со СМИ Шойгу указывал, что пока Пентагон тратит деньги на создание авианосных группировок, российская сторона делает упор на средства, способные бороться с ними, так как такой подход дешевле и эффективнее. В материале отмечается, что именно ракета «Гранит» обладает наибольшим потенциалом для борьбы с авианосными группировками Соединенных Штатов. Китайский журналист уточняет, что ракета способна достигать цели на расстоянии до 650 км, в то время как авианосцы США способны защитить зону радиусом в 550 км.

Ранее американский журнал The National Interest сообщил, что подводные лодки класса «Борей» смогут разрушить города противника, если даже ядерные силы России будут уничтожены. В феврале президент России Владимир Путин объявил, что в случае, если американская сторона создаст и установит ракеты средней и малой дальности в Европе, России придется создать и поставить оружие, которое сможет нанести удар по «территориям, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов». Военный эксперт Андрей Кошкин рассказал «URA.RU» о том, что новые российские подводные лодки класса «Борей» способны нанести мощный удар по центрам принятия решений США.

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