В Китае рассказали о главном оружии России против авианосцев США

Российские крылатые противокорабельные ракеты (ПКР) «Гранит» обладают наибольшим потенциалом для борьбы с американскими авианосными группировками. Такое мнение высказали журналисты китайского интернет-издания Sohu.
«Когда министр обороны России Сергей Шойгу говорил о противодействии авианосцам США в недавнем интервью, он подразумевал российские крылатые противокорабельные ракеты (ПКР) «Гранит», — пишет журналист издания. Во время общения со СМИ Шойгу указывал, что пока Пентагон тратит деньги на создание авианосных группировок, российская сторона делает упор на средства, способные бороться с ними, так как такой подход дешевле и эффективнее. В материале отмечается, что именно ракета «Гранит» обладает наибольшим потенциалом для борьбы с авианосными группировками Соединенных Штатов. Китайский журналист уточняет, что ракета способна достигать цели на расстоянии до 650 км, в то время как авианосцы США способны защитить зону радиусом в 550 км.
Ранее американский журнал The National Interest сообщил, что подводные лодки класса «Борей» смогут разрушить города противника, если даже ядерные силы России будут уничтожены. В феврале президент России Владимир Путин объявил, что в случае, если американская сторона создаст и установит ракеты средней и малой дальности в Европе, России придется создать и поставить оружие, которое сможет нанести удар по «территориям, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов». Военный эксперт Андрей Кошкин рассказал «URA.RU» о том, что новые российские подводные лодки класса «Борей» способны нанести мощный удар по центрам принятия решений США.