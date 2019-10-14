13 октября 2019

Поклонская ответила преемнице Меркель на слова о Крыме и России

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Творческая встреча с Натальей Поклонской в ТД
Наталья Поклонская считает, что немецкий политик не заявила ничего новогоФото: Антон Белицкий © URA.RU
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Крым вернулся в состав России

Депутат Госдумы РФ и экс-прокурор республики Крым Наталья Поклонская ответила главе Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считает ситуацию с воссоединением полуострова с Россией «нарушением международного права». Свой ответ российский политик написала в канале в Telegram.

«Абсолютно ничего нового не заявила, да и не ждали», — написала Поклонская. Экс-прокурор Крыма уточнила, что считает сильными политиками тех, кто может признавать очевидные факты и называть вещи своими именами.

«Время и покажет, кто есть кто в современной мировой политике», — подчеркнула депутат. Завершая мысль, Поклонская выразила надежду, что еще существуют «смелые и независимые» политики.

Ранее на концеренции Молодежного союза Германии в Саарбрюкене Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ситуацию с Крымом необходимо «называть нарушением», напоминает «Царьград».

Политик была избрана председателем Христианско-демократического союза в декабре 2018 года. До нее этот пост занимала канцлер Германии Ангела Меркель.

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