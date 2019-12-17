В Министерстве труда предложили изменить сроки выдачи материнского капитала. На идею ведомства отреагировали в Госдуме.
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Такие идеи Минтруда оценил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, который одобрил нововведения. «Мы слышим позицию федерального руководства, которая регулярно звучит в последнее время, предлагается расширить перечень возможностей для использования средств материнского капитала. <…> Это правильно», — цитирует депутата RT.
Проект, предложенный ведомством, со всеми поправками находится на стадии независимой антикоррупционной экспертизы. После завершения проверки, акт будет официально опубликован.