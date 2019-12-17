16 декабря 2019

Власти предложили изменить сроки выдачи маткапитала. В Госдуме уже отреагировали

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Решение по заявкам на маткапитал будет приниматься в течение 12, а не 30 календарных днейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Министерстве труда предложили изменить сроки выдачи материнского капитала. На идею ведомства отреагировали в Госдуме.

Согласно документу, появившемуся на федеральном портале нормативных актов, предлагается уменьшить срок принятия решения по заявкам на маткапитал с 30 до 12 календарных дней. Помимо этого, идея предполагает уменьшение времени проверки документов с 14 до 5 календарных дней. В случае положительного решения по заявке, перечисление денег должно происходить за три, а не десять дней, как сейчас, говорится в документе.

Такие идеи Минтруда оценил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, который одобрил нововведения. «Мы слышим позицию федерального руководства, которая регулярно звучит в последнее время, предлагается расширить перечень возможностей для использования средств материнского капитала. <…> Это правильно», — цитирует депутата RT.

Проект, предложенный ведомством, со всеми поправками находится на стадии независимой антикоррупционной экспертизы. После завершения проверки, акт будет официально опубликован.

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