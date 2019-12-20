Собянин отреагировал на стрельбу по сотрудникам ФСБ в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал нападение злоумышленника, открывшего огонь возле здания ФСБ на Лубянке. Он поблагодарил бойцов ведомства, которые оперативно устранили стрелка.
«Во вчерашней стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ. Соболезную его родным и близким. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Спасибо бойцам ФСБ, которые оперативно ликвидировали преступника», — написал Собянин в своем twitter-аккаунте.
Стрельба произошла вечером 19 декабря возле приемной ФСБ на Кузнецком мосту в самом центре Москвы. Пять человек госпитализировали с ранениями разной степени тяжести. Один человек погиб, передает издание «Дни.ру».
Изначально в СМИ сообщалось, что нападавших было трое, однако представители ФСБ опровергли эту информацию. По их данным, стрелял один человек. Нападавший скончался в ходе перестрелки, сообщает портал «Утро.ру».