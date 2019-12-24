Певец Юрий Антонов на сегодняшний день считается самым дорогим артистом для новогоднего корпоратива. Об этом заявил один из поставщиков звезд на частные мероприятия, продюсер Евгений Морозов.
«Убедить его выступить на корпоративе, в силу характера и возраста, очень сложно. Поэтому я бы сказал, что на сегодня именно он является самым дорогим артистом», — рассказал продюсер в интервью «Московскому комсомольцу». По его словам, за выступление Антонов просит 250 тысяч долларов.
Поставщик звезд на частные мероприятия также назвал самых востребованных ведущих. Лидерами стали Иван Ургант и Максим Галкин, выступление каждого обойдется в 75—80 тысяч евро. Не уступает им и поющий ведущий Николай Басков, который берет за свои выступления 80 тысяч евро.
Ранее стало известно, кто из звезд отказался выступать на новогодних корпоративах за любую сумму, передает «