Чиновники Судана погибли в катастрофе с самолетом «Антонов»

В Судане разбился самолет «Антонов» с госслужащими на борту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На западе Судана потерпел крушение самолет «Антонов», в результате катастрофы погибли члены экипажа и высокопоставленные местные чиновники. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия».

«По предварительным данным, самолет рухнул сразу после взлёта из аэропорта административной столицы Западного Дарфура — города Эль-Генейна. На борту кроме экипажа находились представители местных властей. В общей сложности в результате происшествия погибло 15 человек, это уже подтверждают власти Судана», — отмечается в сообщении канала. Фамилии погибших суданских чиновников пока не уточняются: по неофициальной информации, речь может идти о ряде высокопоставленных суданских военных.

Согласно неподтвержденным данным, в числе пассажиров мог находиться один сотрудник Всемирной продовольственной организации, отмечает RT.

В настоящий момент суданскими властями и спасателями уточняются сведения о возможных пассажирах, которые после катастрофы могли остаться в живых, пишет РИА «Новости». Между тем, источники в экстренных службах поясняют, что шансы на то, что в результате крушения воздушного суда кто-то выжил, все же крайне малы.

Производитель разбившегося самолета — компания «Антонов» — это украинское государственное предприятие. Оно создало такие самолёты, как Ан-225 «Мрия», Ан-124 и десятки других.