Регионам рекомендовали закрыть из-за коронавируса дискотеки и кинотеатры

Координационный совет по борьбе с распространением коронавируса рекомендовал регионам закрыть все развлекательные заведения и приостановить проведение мероприятий в парках культуры и торговых центрах.
«Рекомендовать субъектам РФ приостановить проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, выставочных, просветительских и иных мероприятий в парках культуры и отдыха, ТРЦ, на аттракционах и в иных местах массового посещения», — говорится в поручении совета.
Уточняется, что в ближайшее время должны закрыть дискотеки, ночные клубы, аттракционы, детские игровые комнаты и другие досуговые учреждения. Также региональный властям советуют ввести запрет на курение кальянов в барах и кафе.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова дала распоряжение губернаторам регионов закрыть все ночные клубы и развлекательные центры. Из-за пандемии коронавируса президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. Вынужденный отпуск будет с сохранением зарплаты, сообщает телеканал 360. Путин призвал граждан РФ как можно меньше выходить из дома. С 27 марта Россия прекратит регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. По состоянию на 26 марта в стране зафиксировано 667 заражения коронавирусом, 36 — выздоровели, три человека погибли.
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