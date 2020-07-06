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Самое актуальное в Тюменской области за выходные 4—5 июля. В Тюмени прошла закрытая вечеринка, ИП закрывают бизнес

© Служба новостей «URA.RU»
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Результ/арт в Екатеринбурге, дискотека, клуб, ночная жизнь
Несмотря на запреты в центре Тюмени прошла закрытая вечеринка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В регионе закрываются ИП, тюменцы провели закрытую вечеринку, в Тюмени наблюдается взрывной рост исследований легких, а в Тобольске выбирают места для стрит-арта. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 6 июля — в обзоре URA.RU:

В Тюменской области предприниматели закрывают бизнес

  • По данным ФНС по Тюменской области, в апреле и мае этого года 719 индивидуальных предпринимателей прекратили свою деятельность, снявшись с учета в налоговой.
  • Однако за эти два месяца зарегистрировались 594 новых предпринимателя.


Закрытую вечеринку провели в Тюмени

  • Организаторы скандальной вечеринки на тюменском пляже, которую разогнала полиция, собрались повторно в центре города.
  • На этот раз тусовщикам никто не помешал, несмотря на то, что режим самоизоляции в регионе продлен до 21 июля.


В Тюмени зафиксировали взрывной рост проведения томографии

  • В тюменском отделении лучевой диагностики на базе Многофункционального консультативно-диагностического центра посчитали количество проведенных исследований компьютерной томографии легких.
  • За время пандемии было проведено 4 200 процедур. Это в два раза больше, чем количество исследований, проведенных за весь прошлый год.


Тоболяки выбирают дворы для стрит-арта

  • В Тобольске стартовало голосование, где можно выбрать места для арт-объектов в рамках фестиваля «Вектор улиц. Районы, кварталы»
  • Тоболяки выберут пять мест, где художники разместят свои работы. Создавать стрит-арт они будут вместе с жителями города.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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