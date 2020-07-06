Несмотря на запреты в центре Тюмени прошла закрытая вечеринка
В регионе закрываются ИП, тюменцы провели закрытую вечеринку, в Тюмени наблюдается взрывной рост исследований легких, а в Тобольске выбирают места для стрит-арта. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 6 июля — в обзоре URA.RU:
В Тюменской области предприниматели закрывают бизнес
- По данным ФНС по Тюменской области, в апреле и мае этого года 719 индивидуальных предпринимателей прекратили свою деятельность, снявшись с учета в налоговой.
- Однако за эти два месяца зарегистрировались 594 новых предпринимателя.
Закрытую вечеринку провели в Тюмени
- Организаторы скандальной вечеринки на тюменском пляже, которую разогнала полиция, собрались повторно в центре города.
- На этот раз тусовщикам никто не помешал, несмотря на то, что режим самоизоляции в регионе продлен до 21 июля.
В Тюмени зафиксировали взрывной рост проведения томографии
- В тюменском отделении лучевой диагностики на базе Многофункционального консультативно-диагностического центра посчитали количество проведенных исследований компьютерной томографии легких.
- За время пандемии было проведено 4 200 процедур. Это в два раза больше, чем количество исследований, проведенных за весь прошлый год.
Тоболяки выбирают дворы для стрит-арта
- В Тобольске стартовало голосование, где можно выбрать места для арт-объектов в рамках фестиваля «Вектор улиц. Районы, кварталы»
- Тоболяки выберут пять мест, где художники разместят свои работы. Создавать стрит-арт они будут вместе с жителями города.
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