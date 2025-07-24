Путин простился с Председателем Верховного суда Ириной Подносовой

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Владимир Путин возложил цветы к гробу (архивное фото)
Владимир Путин возложил цветы к гробу (архивное фото) Фото:

В Москве прошла церемония прощания с Председателем Верховного суда Российской Федерации Ириной Подносовой. Президент России Владимир Путин лично почтил память покойной. Информацию с места передает корреспондент URA.RU.

Мероприятие состоялось в Центральной клинической больнице. Владимир Путин возложил цветы к гробу, а также выразил соболезнования родным и близким покойной.

О кончине Ирины Подносовой стало известно 22 июля. Она умерла на 72-м году жизни. В последние годы Подносова тяжело болела. Юрист возглавила Верховный суд Российской Федерации 17 апреля 2024 года и сменила на этом посту Вячеслава Лебедева.

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В Москве прошла церемония прощания с Председателем Верховного суда Российской Федерации Ириной Подносовой. Президент России Владимир Путин лично почтил память покойной. Информацию с места передает корреспондент URA.RU. Мероприятие состоялось в Центральной клинической больнице. Владимир Путин возложил цветы к гробу, а также выразил соболезнования родным и близким покойной. О кончине Ирины Подносовой стало известно 22 июля. Она умерла на 72-м году жизни. В последние годы Подносова тяжело болела. Юрист возглавила Верховный суд Российской Федерации 17 апреля 2024 года и сменила на этом посту Вячеслава Лебедева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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