Путин простился с Председателем Верховного суда Ириной Подносовой

В Москве прошла церемония прощания с Председателем Верховного суда Российской Федерации Ириной Подносовой. Президент России Владимир Путин лично почтил память покойной. Информацию с места передает корреспондент URA.RU.
Мероприятие состоялось в Центральной клинической больнице. Владимир Путин возложил цветы к гробу, а также выразил соболезнования родным и близким покойной.
О кончине Ирины Подносовой стало известно 22 июля. Она умерла на 72-м году жизни. В последние годы Подносова тяжело болела. Юрист возглавила Верховный суд Российской Федерации 17 апреля 2024 года и сменила на этом посту Вячеслава Лебедева.
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