Авиаэксперт предположил, почему разбился Ан-24 в Приамурье

Авиаэксперт Романов: разбившийся в Приамурье Ан-24 мог плохо обслуживаться
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Запчасти для устаревших моделей самолетов достать сложно
Запчасти для устаревших моделей самолетов достать сложно Фото:
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Самолет Ан-24 с десятками пассажиров пропал с радаров в Приамурье

Разбившийся в Приамурье Ан-24 мог плохо обслуживаться. Такое предположение в разговоре с «Ридусом» сделал авиаэксперт Александр Романов.

«Пока сложно судить о причинах катастрофы, очень мало информации. При этом, конечно, Ан-24 — старая. Такие самолеты прекратили выпускать в 1979 году. Надежность этих машин во многом зависит от того, как их обслуживают. К сожалению, оптимизма в этом плане я не испытываю», — сказал Романов. Он подчеркнул, что запчасти для устаревших моделей самолетов достать сложно, а на рынке часто встречается фальсификат. Кроме того, многое зависит от владельца авиакомпании: если в обслуживание вкладываются минимальные средства, самолеты неизбежно теряют надежность.

В Амурской области 24 июля потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24, выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду. На борту находилось 48 человек, включая шесть членов экипажа. Все они погибли. Фюзеляж самолета разрушился и загорелся, обломки были обнаружены в районе поселка Кувыкта.

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Разбившийся в Приамурье Ан-24 мог плохо обслуживаться. Такое предположение в разговоре с «Ридусом» сделал авиаэксперт Александр Романов. «Пока сложно судить о причинах катастрофы, очень мало информации. При этом, конечно, Ан-24 — старая. Такие самолеты прекратили выпускать в 1979 году. Надежность этих машин во многом зависит от того, как их обслуживают. К сожалению, оптимизма в этом плане я не испытываю», — сказал Романов. Он подчеркнул, что запчасти для устаревших моделей самолетов достать сложно, а на рынке часто встречается фальсификат. Кроме того, многое зависит от владельца авиакомпании: если в обслуживание вкладываются минимальные средства, самолеты неизбежно теряют надежность. В Амурской области 24 июля потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24, выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду. На борту находилось 48 человек, включая шесть членов экипажа. Все они погибли. Фюзеляж самолета разрушился и загорелся, обломки были обнаружены в районе поселка Кувыкта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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