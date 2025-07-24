РЖД выплатят компенсации семьям погибших в авиакатастрофе под Тындой

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В РЖД выразили соболезнования близким и родным погибших
В РЖД выразили соболезнования близким и родным погибших Фото:
новость из сюжета
Самолет Ан-24 с десятками пассажиров пропал с радаров в Приамурье

ОАО "Российские железные дороги" выплатит компенсации семьям сотрудников, погибших в авиакатастрофе Ан-24 под Тындой на Дальнем Востоке. Среди жертв трагедии — пятеро работников компании, находившихся на борту разбившегося самолета.

«В результате катастрофы среди погибших пятеро работников РЖД, которые следовали в командировку и возвращались из отпуска. РЖД окажут семьям погибших материальную помощь», — говорится в telegram-канале компании.

В числе погибших — заместитель начальника Дальневосточной дирекции тяги Николай Сун-Цо-Жен, главный инженер строительно-монтажного треста №16 Дмитрий Лапшов, ведущий инженер Хабаровской дистанции сигнализации Сергей Шиян, а также супруги-врачи ЧУЗ «РЖД-Медицина» Галина и Алексей Найденовы. В компании выразили соболезнования родным и близким погибших.

Самолет Ан-24, на борту которого находились 49 человек, 23 июля пропал с радаров в Амурской области. Это случилось после попытки судна уйти на второй круг в сложных метеоусловиях. Обломки были обнаружены на следующий день на склоне горы. По предварительным данным, выживших в авиакатастрофе нет. Причины трагедии расследуют транспортные прокуратуры и Росавиация, рассматриваются версии технической неисправности и ошибки экипажа.

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ОАО "Российские железные дороги" выплатит компенсации семьям сотрудников, погибших в авиакатастрофе Ан-24 под Тындой на Дальнем Востоке. Среди жертв трагедии — пятеро работников компании, находившихся на борту разбившегося самолета. «В результате катастрофы среди погибших пятеро работников РЖД, которые следовали в командировку и возвращались из отпуска. РЖД окажут семьям погибших материальную помощь», — говорится в telegram-канале компании. В числе погибших — заместитель начальника Дальневосточной дирекции тяги Николай Сун-Цо-Жен, главный инженер строительно-монтажного треста №16 Дмитрий Лапшов, ведущий инженер Хабаровской дистанции сигнализации Сергей Шиян, а также супруги-врачи ЧУЗ «РЖД-Медицина» Галина и Алексей Найденовы. В компании выразили соболезнования родным и близким погибших. Самолет Ан-24, на борту которого находились 49 человек, 23 июля пропал с радаров в Амурской области. Это случилось после попытки судна уйти на второй круг в сложных метеоусловиях. Обломки были обнаружены на следующий день на склоне горы. По предварительным данным, выживших в авиакатастрофе нет. Причины трагедии расследуют транспортные прокуратуры и Росавиация, рассматриваются версии технической неисправности и ошибки экипажа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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