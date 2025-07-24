Экс-депутат Рады рассказал о новом страхе Зеленского

Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский боится митингов против закона о НАБУ и САП
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский предельно аккуратно ведет себя с протестующими, чтобы не увеличивать масштабы митингов
Зеленский предельно аккуратно ведет себя с протестующими, чтобы не увеличивать масштабы митингов Фото:

Новый страх президента Украины Владимира Зеленского кроется в нарастающих митингах против закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Зеленский боится. Во-первых, на это указывает его встреча с руководством НАБУ и САП. <...> Во-вторых, обратите внимание на действия правоохранительных органов. В местах митингов нет ни одного сотрудника ТЦК, хотя среди протестующих есть немало подлежащих мобилизации людей», — сказал Олейник в беседе с «Ридус».

Политик отметил, что в будущем к участникам акций против закона о НАБУ и САП могут присоединиться граждане, пострадавшие от действий ТЦК, а также родственники погибших и пропавших без вести военнослужащих ВСУ. Поскольку все они испытывают недовольство действиями нынешних киевских властей. Именно поэтому, считает Олейник, Зеленский и ведет себя предельно осторожно с протестующими.

В различных городах Украины, в том числе в Николаеве и Харькове, накануне стартовали акции протеста против закона, предусматривающего сокращение полномочий НАБУ и САП. Демонстрации начались после того, как документ был подписан Зеленским. Участники выражают обеспокоенность тем, что нововведения могут негативно сказаться на ходе антикоррупционных реформ и усложнить процесс европейской интеграции государства. В ходе акций звучат лозунги, которые ранее использовались во время протестов на Майдане в 2014 году. Кроме того, протестующие заявили, что могут провести целую ночь на улице в знак несогласия с действиями украинских властей.

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Новый страх президента Украины Владимира Зеленского кроется в нарастающих митингах против закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. «Зеленский боится. Во-первых, на это указывает его встреча с руководством НАБУ и САП. <...> Во-вторых, обратите внимание на действия правоохранительных органов. В местах митингов нет ни одного сотрудника ТЦК, хотя среди протестующих есть немало подлежащих мобилизации людей», — сказал Олейник в беседе с «Ридус». Политик отметил, что в будущем к участникам акций против закона о НАБУ и САП могут присоединиться граждане, пострадавшие от действий ТЦК, а также родственники погибших и пропавших без вести военнослужащих ВСУ. Поскольку все они испытывают недовольство действиями нынешних киевских властей. Именно поэтому, считает Олейник, Зеленский и ведет себя предельно осторожно с протестующими. В различных городах Украины, в том числе в Николаеве и Харькове, накануне стартовали акции протеста против закона, предусматривающего сокращение полномочий НАБУ и САП. Демонстрации начались после того, как документ был подписан Зеленским. Участники выражают обеспокоенность тем, что нововведения могут негативно сказаться на ходе антикоррупционных реформ и усложнить процесс европейской интеграции государства. В ходе акций звучат лозунги, которые ранее использовались во время протестов на Майдане в 2014 году. Кроме того, протестующие заявили, что могут провести целую ночь на улице в знак несогласия с действиями украинских властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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