Новый страх президента Украины Владимира Зеленского кроется в нарастающих митингах против закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
«Зеленский боится. Во-первых, на это указывает его встреча с руководством НАБУ и САП. <...> Во-вторых, обратите внимание на действия правоохранительных органов. В местах митингов нет ни одного сотрудника ТЦК, хотя среди протестующих есть немало подлежащих мобилизации людей», — сказал Олейник в беседе с «Ридус».
Политик отметил, что в будущем к участникам акций против закона о НАБУ и САП могут присоединиться граждане, пострадавшие от действий ТЦК, а также родственники погибших и пропавших без вести военнослужащих ВСУ. Поскольку все они испытывают недовольство действиями нынешних киевских властей. Именно поэтому, считает Олейник, Зеленский и ведет себя предельно осторожно с протестующими.
В различных городах Украины, в том числе в Николаеве и Харькове, накануне стартовали акции протеста против закона, предусматривающего сокращение полномочий НАБУ и САП. Демонстрации начались после того, как документ был подписан Зеленским. Участники выражают обеспокоенность тем, что нововведения могут негативно сказаться на ходе антикоррупционных реформ и усложнить процесс европейской интеграции государства. В ходе акций звучат лозунги, которые ранее использовались во время протестов на Майдане в 2014 году. Кроме того, протестующие заявили, что могут провести целую ночь на улице в знак несогласия с действиями украинских властей.
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