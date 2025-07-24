Как получить повышенную пенсию умершего супруга: подробная инструкция

В случае смерти супруга вдова или вдовец могут претендовать на получение его пенсии вместо своей. Однако существуют определенные условия ее получения. Кроме того, некоторые категории граждан имеют право на двойную пенсию — свою и умершего родственника. О том, как рассчитываются эти выплаты и как их получать — в материале URA.RU.
Кто может перейти на пенсию умершего супруга
В случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на нее вместо своей. Согласно законодательству, обращение за пенсией умершего супруга считается переходом на пенсию по случаю потери кормильца, поэтому существуют определенные условия ее получения, сообщили в Социальном Фонде.
Полагается она только тем, кто являются нетрудоспособными, то есть либо имеют инвалидность, либо вышли на пенсию по возрасту. Таким образом, в 2025 году вдовы могут претендовать на пенсию умершего супруга не раньше 60 лет, вдовцы — не раньше 65 лет. Это указано в статье 10 ФЗ «О страховых пенсиях», а также в статье 9 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
Почему это может быть не выгодно
Под данным Социального фонда России, размер пенсии будет отличаться от той, которую получал умерший супруг, поэтому переход может быть не выгоден. В СФР объяснили, что фиксированная выплата к такой пенсии на 50% меньше, чем к пенсии по старости.
«Даже если у покойного супруга пенсия была больше, далеко не всегда переход на нее будет выгоден. Нужно иметь в виду два важных обстоятельства. Фиксированная выплата к пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию вовсе не в том же размере, что была у его супруга», — говорится на сайте Соцфонда.
Кроме того, при переходе на пенсию умершего супруга не полагаются выплаты за северный или сельский стаж, а также не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста. Для получения пенсии по случаю потери кормильца нужно доказать, что на дату его смерти россиянин находился на иждивении или потерял источник средств к существованию.
Работающие овдовевшие пенсионеры не могут получать пенсию по случаю потери кормильца. Также нельзя получать выплаты за нетрудоспособного ребенка, которые выделялись супругу.
Нужно ли отказываться от своей пенсии
Если вдова решит оформить пенсию по потере кормильца, то от своей прежней пенсии ей придется отказаться. Получать пенсию по случаю потери кормильца и страховую пенсию по старости или инвалидности одновременно могут только:
- родители военнослужащих, погибших (умерших) во время военной службы или умерших от военной травмы уже после увольнения;
- вдовы военнослужащих, погибших во время военной службы по призыву вследствие военной травмы;
- нетрудоспособные члены семей граждан, которые получили или перенесли лучевую или другую болезнь, связанную с радиационным воздействием катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- нетрудоспособные члены семей граждан, которые получили инвалидность при ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- члены семей умерших космонавтов.
Как получить вторую пенсию вдовам военных
Вдовы и вдовцы военных пенсионеров могут претендовать на получение пенсии, назначенной их супругам по выслуге лет, инвалидности или достижении пенсионного возраста, одновременно со своими собственными пенсионными выплатами. Эта возможность предоставляется исключительно гражданам, которые сами являются пенсионерами по возрасту или инвалидности, а также лицам, имеющим на иждивении детей, не достигших 14-летнего возраста.
Вторая пенсия оформляется через Минобороны:
- отправить в ведомство заказным письмом заявление и копию свидетельства о смерти;
- в территориальное отделение Пенсионного фонда предоставить свой паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о смерти, документы, подтверждающие его службу и право на выплаты;
- Пенсионный фонд может потребовать дополнительные документы, например, медицинские справки покойного.
Неполученная пенсия
Наследники имеют право получить пенсию, начисленную, но не выплаченную умершему за месяц его смерти. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера, прилагая документы, подтверждающие степень родства, сообщили в Соцфонде.
В случае, если с заявлением обращаются несколько наследников, причитающаяся сумма распределяется между ними в равных долях. Если же шестимесячный срок пропущен либо отсутствуют родственники, совместно проживавшие с умершим, неполученная пенсия включается в состав наследства и передается по правилам, установленным Гражданским кодексом РФ.
Как получить пенсионные накопления умершего супруга
Чтобы получить пенсионные накопления умершего супруга, нужно в течение шести месяцев после его смерти написать заявление в Социальный фонд РФ по месту жительства.
Необходимо предоставить следующие документы:
- паспорт заявителя;
- свидетельство о смерти родственника;
- СНИЛС умершего;
- документы, подтверждающие совместное проживание (регистрацию в одной квартире);
- документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, документы об усыновлении).
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