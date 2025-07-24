Жене экс-судьи Верховного суда Чечни Мусаевой запросили еще четыре года колонии

Гособвинение запросило для супруги бывшего судьи Верховного суда Чечни Заремы Мусаевой четыре года и один месяц колонии-поселения по новому делу о дезорганизации работы исправительного учреждения. Об этом сообщил адвокат обвиняемой Александр Савин.
«Дело рассматривается в Шалинском городском суде Чечни. Мусаеву обвинили в дезорганизации деятельности исправительного учреждения (по ст. 321 УК)», — заявил Савин. Его слова приводит РБК.
По версии следствия, осенью 2024 года Мусаева, находясь под конвоем после медицинских процедур, напала на сотрудника ФСИН, поцарапала ему шею и сорвала погон. В суде заслушали пять свидетелей из числа работников колонии: четверо слышали о случившемся лишь со слов коллег, один сообщил, что Мусаева выражала недовольство и тянула сотрудника за погон, но о травмах не говорил. Женщина вину отвергает и утверждает, что конфликта с силовиком не было, а сам сотрудник угрожал ей ложным доносом.
Мусаева была приговорена к пяти с половиной годам колонии за применение насилия к представителю власти, но срок позже был уменьшен. Выйти на свободу она должна была в мае 2024 года, но против нее возбудили новое уголовное дело о дезорганизации работы колонии, и она была помещена в СИЗО.
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