Арест Сафронова связали c высылкой дипломатов РФ из Чехии

Дело советника главы Роскосмоса и журналиста Ивана Сафронова связано с недавней высылкой российских дипломатов их Чехии. С таким заявлением выступил бывший глава чешской военной разведки Андор Шандор.
«Один из высланных дипломатов совершил ложный донос о готовящейся атаке с помощью яда рицина на представителя властей столицы страны после сноса памятника маршалу Ивану Коневу», — передает слова Шандора русская служба BBC. После этого в Москве решили, что арест Сафронова станет «правильным развитием» ситуации.
Шандор подчеркнул, что ФСБ говорит о вербовке Сафронова еще в 2012 году, однако обвинения ему предъявлены только сейчас, спустя месяц после депортации дипломатов. По мнению военного разведчика, ФСБ должна была знать, что в этом деле есть что-то, за что можно зацепиться. Поэтому сейчас это вытащили на поверхность.
Отношения между Россией и Чехией стали напряженными после демонтажа памятника советскому маршалу Коневу в Праге. В начале июня чешская сторона объявили персонами нон грата двух дипломатических работников России. Из страны были высланы двое сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге. После официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Россия примет ответные меры, передает агентство Nation News. Также российское внешнеполитическое ведомство назвало высылку своих работников провокацией.
Советнику главы Роскосмоса, предъявлено обвинение в госизмене 13 июля. Свою вину Сафронов не признал. Его коллеги из изданий кремлевского пула записали видео, где заявили, что не верят, что экс-коллега мог совершить преступление. Они призвали открыто рассказать о деле Сафронова. Другие журналисты вышли поддержать коллегу возле СИЗО «Лефортово» в Москве, 10 из них были задержаны, передает «
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