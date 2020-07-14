Арест Сафронова связали c высылкой дипломатов РФ из Чехии

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Советнику главы Роскосмоса, предъявлено обвинение в госизмене 13 июля. Свою вину Сафронов не признал. Его коллеги из изданий кремлевского пула записали видео, где заявили, что не верят, что экс-коллега мог совершить преступление. Они призвали открыто рассказать о деле Сафронова . Другие журналисты вышли поддержать коллегу возле СИЗО «Лефортово» в Москве, 10 из них были задержаны, передает « Царьград ».

Отношения между Россией и Чехией стали напряженными после демонтажа памятника советскому маршалу Коневу в Праге. В начале июня чешская сторона объявили персонами нон грата двух дипломатических работников России. Из страны были высланы двое сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге. После официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Россия примет ответные меры, передает агентство Nation News . Также российское внешнеполитическое ведомство назвало высылку своих работников провокацией.

Шандор подчеркнул, что ФСБ говорит о вербовке Сафронова еще в 2012 году, однако обвинения ему предъявлены только сейчас, спустя месяц после депортации дипломатов. По мнению военного разведчика, ФСБ должна была знать, что в этом деле есть что-то, за что можно зацепиться. Поэтому сейчас это вытащили на поверхность.

«Один из высланных дипломатов совершил ложный донос о готовящейся атаке с помощью яда рицина на представителя властей столицы страны после сноса памятника маршалу Ивану Коневу», — передает слова Шандора русская служба BBC. После этого в Москве решили, что арест Сафронова станет «правильным развитием» ситуации.

Дело советника главы Роскосмоса и журналиста Ивана Сафронова связано с недавней высылкой российских дипломатов их Чехии. С таким заявлением выступил бывший глава чешской военной разведки Андор Шандор.

Бывший глава чешской военной разведки заявил, что ФСБ говорила о вербовке Сафронова еще в 2012 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно