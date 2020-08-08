В Британии совершены две атаки с холодным оружием на прохожих

В Великобритании совершено сразу два нападения на прохожих с применением холодного оружия. О произошедшем журналистам стало известно со слов пользователей Twitter.
«В Лондоне днем в качестве оружия нападения использовалось мачете, в Бирмингеме нападавший довольствовался ножом», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пользователей соцсети. Правоохранительные органы не рассматривают версию теракта в качестве приоритетной. При этом, как отмечается, ножи «при любой возможности» применяют так называемые «новые британцы».
В Лондоне, как напоминает «
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