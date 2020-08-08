08 августа 2020

В Британии совершены две атаки с холодным оружием на прохожих

© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестные напали с ножом и мачете на британцев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Великобритании совершено сразу два нападения на прохожих с применением холодного оружия. О произошедшем журналистам стало известно со слов пользователей Twitter.

«В Лондоне днем в качестве оружия нападения использовалось мачете, в Бирмингеме нападавший довольствовался ножом», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пользователей соцсети. Правоохранительные органы не рассматривают версию теракта в качестве приоритетной. При этом, как отмечается, ножи «при любой возможности» применяют так называемые «новые британцы».

В Лондоне, как напоминает «Федеральное агентство новостей», такое происходит не впервые. В феврале два человека получили ножевые ранения при аналогичном нападении. Правда, в тот раз местные власти назвали произошедшее терактом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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