Бюджетники по всем регионам России будут получать одинаковые зарплаты в зависимости от должности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Лидеры оппозиции в Белоруссии избрали президиум координационного совета. — Евросоюз вводит санкции в отношении белорусской стороны. — Из Норвегии высылают российского дипломата. — Состоялось очередное заседание суда над Ефремовым. Все самые интересные и важные новости России и мира на 19 августа — в обзоре URA.RU:

В Белоруссии выбрали лидеров оппозиции, Евросоюз ввел санкции

Российского дипломата высылают из Норвегии

Сотрудника торгового отдела посольства России в Норвегии просят покинуть страну из-за шпионского скандала.

В Госдуме РФ высылку дипломата назвали одним из проявлением «русофобской истерии».

Стало известно имя офицера, погибшего в Сирии

Офицером Вооруженных Сил РФ, который 18 августа погиб в Сирии, оказался генерал-майор Вячеслав Гладких. Ранее он участвовал в ключевой операции сирийского конфликта — освобождении Пальмиры.

Счетная палата выявили многомиллиардные нарушения

Счетная палата РФ в 2020 году выявила бюджетные нарушения на сумму около 50 млрд рублей. Об этом глава ведомства Алексей Кудрин доложил президенту России Владимиру Путину.

Зарплаты госслужащим приведут к единому стандарту

Оплату труда всех госслужащих и сотрудников муниципальных организаций России приведут к единым нормам. Полномочия по регулированию этого вопроса будут переданы от местных властей правительству РФ.

Лидера ЛДПР не пустили в СИЗО к Фургалу

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его не пустили в камеру к арестованному экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Политик попросил наказать за это начальника СИЗО «Лефортово».

Состоялось очередное заседание суда по делу Ефремова

На заседании Пресненского суда в Москве прошли очередные слушания по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Была выслушана свидетель защиты, которую силовики проверят на причастность к поставке наркотиков актеру.

Также был опрошен эксперт, который заявил, что при проведении автотехнической экспертизы ДТП не были учтены многие обстоятельства. Среди них хакерская атака на компьютер автомобиля актера, лазерный луч и воздействие спутников.

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