Самое важное в России и в мире на 19 августа. Лукашенко попадет в черный список Евросоюза, зарплаты госслужащих в РФ изменятся

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Бюджетники по всем регионам России будут получать одинаковые зарплаты в зависимости от должности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Лидеры оппозиции в Белоруссии избрали президиум координационного совета. — Евросоюз вводит санкции в отношении белорусской стороны. — Из Норвегии высылают российского дипломата. — Состоялось очередное заседание суда над Ефремовым. Все самые интересные и важные новости России и мира на 19 августа — в обзоре URA.RU:

В Белоруссии выбрали лидеров оппозиции, Евросоюз ввел санкции

Российского дипломата высылают из Норвегии

Стало известно имя офицера, погибшего в Сирии

Счетная палата выявили многомиллиардные нарушения

Зарплаты госслужащим приведут к единому стандарту

  • Оплату труда всех госслужащих и сотрудников муниципальных организаций России приведут к единым нормам. Полномочия по регулированию этого вопроса будут переданы от местных властей правительству РФ.

Лидера ЛДПР не пустили в СИЗО к Фургалу

Состоялось очередное заседание суда по делу Ефремова

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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