Лидеры оппозиции в Белоруссии избрали президиум координационного совета. — Евросоюз вводит санкции в отношении белорусской стороны. — Из Норвегии высылают российского дипломата. — Состоялось очередное заседание суда над Ефремовым. Все самые интересные и важные новости России и мира на 19 августа — в обзоре URA.RU:
В Белоруссии выбрали лидеров оппозиции, Евросоюз ввел санкции
- Координационный совет белорусской оппозиции выбрал семь человек в президиум. В него в частности вошли Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и бывший министр культуры республики Павел Латушко.
- Глава Евросоюза Шарль Мишель заявил, что против ответственных за насилие в Белоруссии и фальсификации на выборах будут введены санкции.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 августа ответил на вопросы журналистов по поводу ситуации в Белоруссии и озвучил отношение Кремля к результатам выборов.
- В Белоруссию для работы на местном госканале «Беларусь 3» прибыли российские журналисты. Об этом сообщила режиссер телеканала Алена Мартиновская.
Российского дипломата высылают из Норвегии
- Сотрудника торгового отдела посольства России в Норвегии просят покинуть страну из-за шпионского скандала.
- В Госдуме РФ высылку дипломата назвали одним из проявлением «русофобской истерии».
Стало известно имя офицера, погибшего в Сирии
- Офицером Вооруженных Сил РФ, который 18 августа погиб в Сирии, оказался генерал-майор Вячеслав Гладких. Ранее он участвовал в ключевой операции сирийского конфликта — освобождении Пальмиры.
Счетная палата выявили многомиллиардные нарушения
- Счетная палата РФ в 2020 году выявила бюджетные нарушения на сумму около 50 млрд рублей. Об этом глава ведомства Алексей Кудрин доложил президенту России Владимиру Путину.
Зарплаты госслужащим приведут к единому стандарту
- Оплату труда всех госслужащих и сотрудников муниципальных организаций России приведут к единым нормам. Полномочия по регулированию этого вопроса будут переданы от местных властей правительству РФ.
Лидера ЛДПР не пустили в СИЗО к Фургалу
- Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его не пустили в камеру к арестованному экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Политик попросил наказать за это начальника СИЗО «Лефортово».
Состоялось очередное заседание суда по делу Ефремова
- На заседании Пресненского суда в Москве прошли очередные слушания по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Была выслушана свидетель защиты, которую силовики проверят на причастность к поставке наркотиков актеру.
- Также был опрошен эксперт, который заявил, что при проведении автотехнической экспертизы ДТП не были учтены многие обстоятельства. Среди них хакерская атака на компьютер автомобиля актера, лазерный луч и воздействие спутников.
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